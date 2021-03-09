У МОЗ оновили карантинні зоні: чотири області у "червоній"
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 9 березня оновлений список зон епідеміологічної небезпеки та показники регіонів із поширення COVID-19. До "червоної" зони карантину потрапили: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
У "помаранчевій" зоні опинилися: місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.
Крім того, у "жовту" зону карантину потрапили: Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.
Нагадаємо, в Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків.
Також повідомлялось, що в Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих.