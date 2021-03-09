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09 березня 2021, 12:41 4

У МОЗ оновили карантинні зоні: чотири області у "червоній"

09 березня 2021, 12:41 4
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Київ потрапив у "помаранчеву" зону
Київ потрапив у "помаранчеву" зону
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 9 березня оновлений список зон епідеміологічної небезпеки та показники регіонів із поширення COVID-19. До "червоної" зони карантину потрапили: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

У "помаранчевій" зоні опинилися: місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Крім того, у "жовту" зону карантину потрапили: Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

Нагадаємо, в Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків.

Також повідомлялось, що в Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих.

коронавірус карантин МОЗ регіони область

 
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