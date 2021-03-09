Во Львове могут снова ввести строгий локдаун - Садовый

4 марта Львовская область попала в "оранжевую" зону карантина

4 марта Львовская область попала в "оранжевую" зону карантина

Фото: из открытых источников

Во Львове возможно введение строгого карантина в связи со стремительным распространением коронавируса и ростом числа больных.

Об этом в эфире радио "Люкс FM" сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

По поводу локдауна, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожа ситуация в мире: Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже негде лечить больных", - заявил Садовый.

Он добавил, что волна коронавируса постепенно заполняет область, поэтому местные власти оказались перед непростыми решениями. Также Андрей Садовый рассказал о том, как будут учиться ученики города.

Сейчас дистанционное обучение - это рекомендация областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Сегодня мы проведем городское заседания комиссии, перед которым сделаем мониторинг ситуации с заболеваемостью в школах и примем соответствующие решения. Сегодня дети во Львове учатся. Некоторые школы перешли на дистанционное обучение, ведь они имеют право самостоятельно принимать такие решения, но приказа по всему городу не было", - сказал городской голова.

Садовый отметил, что в городе наблюдается резкий рост количества больных, и по словам медиков, эта волна коронавируса очень агрессивная.

Ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - говорит мэр.

Напомним, в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность от начала пандемии - Марцинкив.