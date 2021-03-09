В Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность от начала пандемии - Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о стремительном росте количества летальных случаев от заболевания COVID-19 и призвал областные больницы выделить места для пациентов.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Ситуация критическая. Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии", - написал Марцинкив.
Он добавил, что заполненность медицинских учреждений выше нормы, и практически все возможности города по открытию новых мест в больницах уже исчерпали.
Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковид", - отметил мэр Ивано-Франковска.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.