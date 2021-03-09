В Україні після вихідних впав добовий показник COVID-19
В Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих, 975 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
3261 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 березня. Серед захворілих - 160 дітей і 54 медпрацівника", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 18 207 (в тому числі методом ПЛР - 13 101, методом ІФА - 1674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 3432).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у місті Київ (201).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 410 061 особа;
- одужало - 1 199 229 осіб;
- летальних результатів - 27 204;
- проведено ПЛР-тестів - 7 154 442.
Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 5572 нових випадків COVID-19.