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09 березня 2021, 08:59 16

В Україні після вихідних впав добовий показник COVID-19

09 березня 2021, 08:59 16
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За добу зафіксували 3261 новий випадок хвороби
За добу зафіксували 3261 новий випадок хвороби
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 8 березня з діагнозом COVID-19 госпіталізували 1 837 осіб, померли 76 хворих, 975 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

3261 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні на 9 березня. Серед захворілих - 160 дітей і 54 медпрацівника", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 18 207 (в тому числі методом ПЛР - 13 101, методом ІФА - 1674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 3432).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у місті Київ (201).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 410 061 особа;
  • одужало - 1 199 229 осіб;
  • летальних результатів - 27 204;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 154 442.

Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували 5572 нових випадків COVID-19.

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