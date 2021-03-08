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08 березня 2021, 15:53 265

У Запорізькій та Волинській областях чиновники публічно вакцинувалися від COVID-19

08 березня 2021, 15:53 265
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Своїм прикладом вони хочуть популяризувати вакцинацію серед населення регіонів
Своїм прикладом вони хочуть популяризувати вакцинацію серед населення регіонів
Фото: Волинська ОДА
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8 березня у Волинській та Запорізькій областях відбулася публічна вакцинація від коронавірусу чиновників обласних державних адміністрацій.

Про це повідомляє Укрінформ, сайт Волинської ОДА, передає RegioNews.

Зокрема, у Запоріжжі у 7 міській лікарні публічно вакцинувалися заступниця голови ОДА Злата Некрасова, керівник відділу охорони пам'яток Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія, а також відомі спортсмени, військові і медики регіону.

Я вважаю, що публічно вакцинуватись - це мій обов'язок, але кожна людина має сама визначити, коли вона готова до цього. Думаю, якщо лідери громадських думок, відомі люди та чиновники будуть публічно вакцинуватись, то кількість охочих буде зростати", - заявила Некрасова.

У Волинській області публічно вакцинувалися сьогодні двоє заступників голови облдержадміністрації. Як повідомили на сайті Волинської ОДА, першу дозу вакцини Covishield/Astra Zeneca отримали Людмила Тимощук та Ігор Чуліпа.

В ОДА заявляють, що з 1 березня в рамках "першої хвилі" вакцинації МОЗ дозволило використовувати залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації вакцинації.

Хто ще із чиновників ОДА погодився на вакцинацію, в пресслужбі адміністрації не уточнили.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцину від коронавірусу отримали менше тисячі людей, загалом COVID-щеплення отримали понад 17,9 тисяч українців.

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