В Запорожской и Волынской областях чиновники публично вакцинировались от COVID-19

Своим примером они хотят популяризировать вакцинацию среди населения регионов

Своим примером они хотят популяризировать вакцинацию среди населения регионов

Фото: Волынская ОГА

8 марта в Волынской и Запорожской областях состоялась публичная вакцинация от коронавируса чиновников областных государственных администраций.

Об этом сообщает Укринформ, сайт Волынской ОГА, передает RegioNews.

В частности, в Запорожье в 7 городской больнице публично вакцинировались заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, руководитель отдела охраны памятников Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Кобалия, а также известные спортсмены, военные и медики региона.

Я считаю, что публично вакцинироваться - это мой долг, но каждый человек должен сам определить, когда он готов к этому. Думаю, если лидеры общественных мнений, известные люди и чиновники будут публично вакцинироваться, то количество желающих будет расти", - заявила Некрасова.

В Волынской области публично вакцинировались сегодня два заместителя главы облгосадминистрации. Как сообщили на сайте Волынской ОГА, первую дозу вакцины Covishield/Astra Zeneca получили Людмила Тимощук и Игорь Чулипа.

В ОГА заявляют, что с 1 марта в рамках "первой волны" вакцинации Минздрав разрешил использовать остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации вакцинации.

Кто еще из чиновников ОГА согласился на вакцинацию, в пресс-службе администрации не уточнили.

Напомним, в Украине за сутки вакцину от коронавируса получили менее тысячи человек, в целом COVID-прививки получили более 17,9 тысячи украинцев.