Партия "Слуга народа" объявила о запуске движения "Зе! Женщины"

О его создании рассказал нардеп Александр Корниенко

О его создании рассказал нардеп Александр Корниенко

Фото: sluga-narodu.com

"Слуги народа" создали отдельное движение для защиты прав женщин, целью которого будет введение политики равенства на национальном и местном уровнях.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает RegioNews.

Как заявил глава партии Александр Корниенко, в это движение вошли женщины-депутаты Верховной Рады и местных советов от партии Зеленского.

В рамках движения Зе! Женщины депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - заявил Корниенко.

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина отмечает, что задачами объединения будут реализация политики равенства, увеличение женского представительства в политике и воплощение национальной программы по гендерному равенству.

Напомним, 23 июня в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву не стесняясь в выражениях.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят ввести штрафы и админарест за проявление сексизма.