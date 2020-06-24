"Корабельна сосна": в мережі відреагували на вираз нардепів від "Слуги народу"

Корнієнко та Арахамія вважали, що мікрофони вимкнені, коли обговорювали Ірину Аллахвердієву

Корнієнко та Арахамія вважали, що мікрофони вимкнені, коли обговорювали Ірину Аллахвердієву

Фото: NIKLIFE

У Миколаєві під час брифінгу голова партії "Слуга народу" і керівник фракції, народні депутати Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорили свою колегу Ірину Аллахвердієву. Політика не знали, що їх розмова записувався, тому вони себе сильно не стримували вырожениях.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на опубліковане відео.

Запис скандального розмови була оприлюднена перед широкою громадськістю, а вислів про корабельної сосни, з якою депутати порівнювали свою колегу, відразу ж розійшовся по мережі і перетворився в "мем".

Думаючи, що відеокамери вимкнені, депутати не скупилися на компліменти. Вони відзначили, що депутатка "взагалі красуня", при цьому назвавши її "робочою, як корабельна сосна".

Баба робоча, як корабельна сосна. Вона тут отх... триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо", - сказав Корнієнко.

Також у розмові з Арахамией Корнієнко поділився думкою, що як тільки Ірину Аллахвердієву побачить президент України Володимир Зеленський, відразу "підстрибне" і "викурить всі айкосы".

Ролик і крилаті фрази викликали гучні обговорення не тільки в соцмережах, але і всередині "Слуги народу".

Вже пізніше за свою витівку Корнієнко змушений був виправдовуватися. Він написав у Facebook, що ролик змонтований, а фрази "вирвані з контексту".

Тим не менш, політик від свого імені та від імені Арахамії "приніс щирі вибачення".

У той же час, скандал прокоментувала сама Аллахвердієва і назвала відео фейком.

Деякі ЗМІ сьогодні поширюють фейк, де згадується моє ім'я. Не хочу коментувати цю низькопробну бруд, але доводиться розставити всі крапки над ''i". Опубліковане ''сенсаційне відео'' - монтаж", - зазначила вона.

На скандал відреагував і мер Дніпра Борис Філатов.

"Народ фейсбучний, особливо жінки, шаліє від обурення, звинувачуючи народних депутатів у сексизмі, ейджизмі і взагалі просто хамстві. Скажу так. Мужики між собою і не про таке розмовляють", - підкреслив він.

Реагуючи на пост Філатова в Facebook, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що "Філатов, сміється над Арахамією і Корнієнко у своєму фейсбуці забув додати, що позавчора вранці телефонував Арахамії, і ніжно вилизав йому ж... переконуючи, що він не намагається організувати ніякі масові акції в Дніпрі".

Дана ситуація в цілому викликала хвилю обурення в мережі, породивши десятки "мемів".

Раніше повідомлялося, що обід "слуг" у Дніпрі нагадав Філатову про щоденних угодах з совістю.