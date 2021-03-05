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05 марта 2021, 19:16 7

Джемилев планирует обратиться в ЕСПЧ из-за запрета от РФ на въезд в Крым

05 марта 2021, 19:16 7
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Оккупанты запретили ему въезд в Крым до 2034 года
Оккупанты запретили ему въезд в Крым до 2034 года
Фото из открытых источников
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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что не знал о том, что Россия в 2019 году на 15 лет продлила ему запрет на въезд, в том числе в аннексированный ею Крым.

Об этом Джемилев сказал в комментарии Крым.Реалии, передает RegioNews.

Вообще-то я не в курсе, что они продолжили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А затем, в 2018-м, за год до окончания этого срока меня внесли в список санкций. И там сроки не указывались. Из материалов так называемого уголовного дела выясняется, что 5 марта 2019 года они продлили запрет еще на 15 лет, — сказал Мустафа Джемилев.

Джемилев отметил, что "учитывая возраст”, российский запрет не имеет для него значения.

До 2034 года меня давно уже не будет на этом свете, также, как впрочем, не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крыму. В советское время это практиковалось, — отметил Джемилев.

Лидер крымских татар сообщил, что в связи с запретом на въезд в Крым он вместе с адвокатом Николаем Полозовым будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Как сообщалось, 26 февраля Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма. Глава государства также сообщил о том, что правительству поручено организация и запуск "Крымской платформы".

Мустафа Джемилев запрет РФ ЕСПЧ Крым оккупация

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