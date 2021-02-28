16:29  28 лютого
Відзавтра в Україні на 11% зростуть пенсії
16:58  28 лютого
В уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року
18:57  28 лютого
Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2021, 17:27 8

У Криму висохли два водосховища, ще одне – на межі

28 лютого 2021, 17:27 8
Читайте также на русском языке
Попри очікування, наповнити водою сховища не допомогли навіть рясні снігопади
Попри очікування, наповнити водою сховища не допомогли навіть рясні снігопади
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У підконтрольному Росії Міністерстві ЖКГ оновили дані наповнюваності водосховищ тимчасово окупованого Криму, два з яких виснажені й пройшли позначку «мертвий обсяг».

Про це повідомило Радіо Свобода, передає RegioNews.

За інформацією відомства станом на 26 лютого 2021 року, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загірського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до "мертвого обсягу" і Баланівське водосховище.

До початку лютого, згідно з моніторингом, найближчими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.

Нагадаємо, у січні в окупованому РФ Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.

Крим вода водосховище Сімферополь ЖКГ

Херсонська міська рада звернулася до Зеленського щодо деокупації Криму
28 лютого 2021, 15:21
Данілов анонсував нове засідання РНБО через два тижні: про що говоритимуть
26 лютого 2021, 19:50
В Херсоні до Дня спротиву окупації Криму "стратили" опудало Путіна
26 лютого 2021, 16:14
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram