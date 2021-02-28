У Криму висохли два водосховища, ще одне – на межі
У підконтрольному Росії Міністерстві ЖКГ оновили дані наповнюваності водосховищ тимчасово окупованого Криму, два з яких виснажені й пройшли позначку «мертвий обсяг».
Про це повідомило Радіо Свобода, передає RegioNews.
За інформацією відомства станом на 26 лютого 2021 року, повністю виснажені запаси Сімферопольського і Загірського водосховищ. За місяць, попри рясні снігові опади, води в них так і не додалося. Наближається до "мертвого обсягу" і Баланівське водосховище.
До початку лютого, згідно з моніторингом, найближчими до "мертвого обсягу" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища. Сімферопольське і Загірське водосховища на той момент вже пройшли цю позначку.
Нагадаємо, у січні в окупованому РФ Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.