Херсонська міська рада звернулася до Зеленського щодо деокупації Криму

Місцеві депутати висловили своє бачення стратегії деокупації Криму

Місцеві депутати висловили своє бачення стратегії деокупації Криму

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Херсонська міська рада в офіційному зверненні до президента Володимира Зеленського висловила позицію депутатського корпусу щодо деокупації Криму та реалізації заходів щодо повного відновлення територіальної цілісності України, її суверенітету.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради, пише RegioNews.

У документі запропоновано бачення щодо активізації діяльності всіх уповноважених органів державної влади напередодні організації міжнародного процесу з питань деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у форматі "Кримської платформи", а саме:

неприпустимості врегулювання міжнародного збройного конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей шляхом будь-яких політичних поступок у питанні повного відновлення суверенітету України над тимчасово окупованою територією;

недопущенні відновлення постачання водних ресурсів на тимчасово окуповану територію Кримського півострова до моменту повної деокупації;

потребі вжиття реальних та дієвих заходів щодо підвищення рівня обороноздатності Півдня України, зокрема Херсонської області, з урахуванням всіх можливих сценаріїв потенційного розгортання чергової хвилі збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі у форматі "повзучої окупації" на суходолі та морі, а також потребі оптимізації системи стримування держави-агресора та імплементації асиметричної моделі протидії з урахуванням сучасних "гібридних загроз" національній і міжнародній безпеці;

необхідності прийняття та комплексної реалізації публічної Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

прийнятті засад перехідного правосуддя або Закону України "Про колабораціонізм" з метою забезпечення недопущення безкарності осіб, причетних до воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, а також з метою запобігання безкарності осіб, які сприяли затвердженню окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях протягом періоду їхньої тимчасової окупації;

комплексній та системній державній підтримці збереження та розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу;

здійсненні заходів щодо визволення громадян України, які незаконно позбавлені волі, засуджені за політичними, національними, расовими, релігійними мотивами на тимчасово окупованій території;

необхідності збереження та посилення міжнародної антипутінської коаліції демократичних держав, посиленні політико-дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора до повного відновлення територіальної цілісності України;

потребі вдосконалення механізмів і національного законодавства щодо застосування, реалізації та моніторингу економічних та інших спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) та їхнього наближення до міжнародних стандартів, а також необхідності синхронізації національних і міжнародних санкцій стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до тимчасової окупації та інших.

Нагадаємо, запуск Кримської платформи відбудеться під час саміту у 2021 році в Києві, на якому зберуться лідери держав і представники різних міжнародних організацій.