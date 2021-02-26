В Херсоні до Дня спротиву окупації Криму "стратили" опудало Путіна

Організатори пояснюють, що так "нагадали його місце в нашій країні"

Організатори пояснюють, що так "нагадали його місце в нашій країні"

Фото: видання "Херсонці"

26 лютого 2020 року, під час мітингу до Дня кримського спротиву російській окупації, на площі Свободи Херсона повісили опудало президента країни-агресора Володимира Путіна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Перший регіональний.

До мітингу в День спротиву окупації Криму в Херсоні долучилися декілька десятків громадян, серед них переселенці-кримчани, представники кримськотатарської спільноти, активісти громадських організацій, місцеві жителі. Ініціювали його представники Херсонського обласного осередку Нацкорпусу та Херсонської народної "Самооборони". Під час мітингу на шибениці повісили опудало Путіна, яке було набите агітаційною продукцією партії Шарія.

Це опудало символізує режим Путіна. Всередині - пропаганда проросійська шаріївська... За давньою традицією, на Київській Русі завжди в кінці весни спалювали опудало у сподіванні, що все погане буде спалене разом з ним... Ми віримо, що окупанти підуть з Криму, з усіх тимчасово окупованих територій, - розповіла представниця херсонської Самооборони Інна Усачова.

Вона додала, що газети, якими наповнили опудало, знайдені у місці, куди прихильники Шарія здавали не роздану ними агітацію. Опудало підпалили і воно згоріло під час заходу.

Представник місцевого Нацкорпусу Микита Тютюнник пояснив, що акція покликана нагадати, що Крим – це Україна, і вказати Путіну, де його місце в нашій країні.

Голова Херсонського міського меджлісу кримськотатарського народу Ібрагім Сулейманов на мітингу повідомив, що сьогодні під час сесії Херсонської міськради депутати прийняли офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому висловлена позиція депутатського корпусу щодо питань деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та реалізації заходів щодо повного відновлення територіальної цілісності України, її суверенітету.

Минуло вже сім років з того моменту, як на багатотисячному мітингу проукраїнські активісти намагалися зберегти територіальну цілісність України. Це занадто великий час для того, щоб держава нарешті почала робити кроки, які дійсно могли б повернути цю територію, - зауважив Ібрагім Сулейманов.

Як повідомлялося, сьогодні Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму. Глава держави також повідомив про те, що уряду доручено організація та запуск "Кримської платформи".