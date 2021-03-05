15:36  05 березня
У Сумах через "помаранчеву” зону заборонили проведення масових заходів
12:57  05 березня
Нардепи провалили закон щодо призначення в.о. голів міськадміністрацій
18:22  05 березня
Доба в ООС: три обстріли, снайпер поранив українського військового
UA | RU
UA | RU
05 березня 2021, 18:48 13

Тергромадам можуть дозволити самостійно запроваджувати карантин — Данілов

05 березня 2021, 18:48 13
Читайте также на русском языке
В РНБО вважають, що ОТГ можуть самостійно вирішувати, чи запроваджувати обмеження
В РНБО вважають, що ОТГ можуть самостійно вирішувати, чи запроваджувати обмеження
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рада національної безпеки і оборони України пропонує надати об'єднаним територіальним громадам можливість самостійно запроваджувати карантинні обмеження.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

У нас як в оператора з нацбезпеки і оборони є пропозиція, щоб всі ці питання розглядалися у розрізі кожної об'єднаної територіальної громади", - сказав він.

Олексій Данілов уточнив, що зараз в Україні нараховується 1002 територіальні громади.

Після того, як епідеміологи дадуть оцінку стану справ із захворюванням на території окремої громади, вона повинна здійснити обмежувальні заходи, щоб унеможливити поширення коронавірусу", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов анонсував нове засідання РНБО через два тижні, однією із тем зустрічі буде затвердження стратегії деокупації Криму.

ОТГ карантин регіони РНБО Олексій Данилов

Данілов не виключає, що за вироком Стерненку стоять замовники
05 березня 2021, 18:07
Більше половини українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19
05 березня 2021, 17:41
В окремих населених пунктах Закарпаття посилили карантин
05 березня 2021, 17:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Саботаж по-чорнономорськи: як депутати міськради паралізують роботу нового мера Чорноморська
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua