Тергромадам можуть дозволити самостійно запроваджувати карантин — Данілов
Рада національної безпеки і оборони України пропонує надати об'єднаним територіальним громадам можливість самостійно запроваджувати карантинні обмеження.
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.
У нас як в оператора з нацбезпеки і оборони є пропозиція, щоб всі ці питання розглядалися у розрізі кожної об'єднаної територіальної громади", - сказав він.
Олексій Данілов уточнив, що зараз в Україні нараховується 1002 територіальні громади.
Після того, як епідеміологи дадуть оцінку стану справ із захворюванням на території окремої громади, вона повинна здійснити обмежувальні заходи, щоб унеможливити поширення коронавірусу", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, Данілов анонсував нове засідання РНБО через два тижні, однією із тем зустрічі буде затвердження стратегії деокупації Криму.