Тергромадам можуть дозволити самостійно запроваджувати карантин — Данілов

В РНБО вважають, що ОТГ можуть самостійно вирішувати, чи запроваджувати обмеження

В РНБО вважають, що ОТГ можуть самостійно вирішувати, чи запроваджувати обмеження

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Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

У нас як в оператора з нацбезпеки і оборони є пропозиція, щоб всі ці питання розглядалися у розрізі кожної об'єднаної територіальної громади", - сказав він.

Олексій Данілов уточнив, що зараз в Україні нараховується 1002 територіальні громади.

Після того, як епідеміологи дадуть оцінку стану справ із захворюванням на території окремої громади, вона повинна здійснити обмежувальні заходи, щоб унеможливити поширення коронавірусу", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов анонсував нове засідання РНБО через два тижні, однією із тем зустрічі буде затвердження стратегії деокупації Криму.