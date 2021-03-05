В окремих населених пунктах Закарпаття посилили карантин

Регіональна комісія вирішила поки що не запроваджувати карантин у всій області

Регіональна комісія вирішила поки що не запроваджувати карантин у всій області

Фото: carpathia.gov.ua

Сьогодні, 5 березня Закарпатська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про посилення карантину через стрімке поширення COVID-19.

Про це у Facebook повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Однак обмеження будуть діяти лише у тих населених пунктах регіону, де спостерігається несприятлива ситуація із розповсюдженням хвороби.

Регіональною комісією ТЕБ та НС прийнято рішення щодо введення на територіях населених пунктів області, де склалася неблагополучна епідемічна ситуація, додаткових обмежувальних протиепідемічні заходів відповідно до статті 32 закону про захист населення від інфекційних хвороб", - йдеться в повідомленні ОДА.

Місцеві комісії ТЕБ та НС будуть приймати рішення на місцях про запровадження обмежень. В області фіксують найбільшу кількість осіб, які мають підтверджений діагноз COVID-19. Минулої доби медики діагностували коронавірус у 748 закарпатців.

Ситуація в області критична, лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів, у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування”, - заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Нагадаємо, Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні, на території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження.

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