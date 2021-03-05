Більше половини українців підтримають "жорсткий" карантин при зростанні захворюваності на COVID-19

Найбільше заперечень викликає лише зупинка громадського транспорту

Найбільше заперечень викликає лише зупинка громадського транспорту

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг” 2-3 березня, передає RegioNews.

37% вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. 34% говорять, що він не змінюється, 20% – зменшується. 56% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 41% – протилежної думки, - йдеться у результатах дослідження.

Також повідомляється, що дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.

Як повідомлялося, у Кабміні не виключають введення нового локдауну та розширення "червоної” зони. Ситуація із поширенням коронавірусу погіршується в декількох областях.