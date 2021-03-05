Теробщинам могут разрешить самостоятельно вводить карантин - Данилов

В СНБО считают, что ОТГ могут самостоятельно решать, вводить ли ограничения

В СНБО считают, что ОТГ могут самостоятельно решать, вводить ли ограничения

Фото: из открытых источников

Об этом в интервью Укринформу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

У нас как у оператора по нацбезопасности и обороны есть предложение, чтобы все эти вопросы рассматривались в разрезе каждой объединенной территориальной общины", - сказал он.

Алексей Данилов уточнил, что сейчас в Украине насчитывается 1002 территориальные общины.

После того, как эпидемиологи дадут оценку состояния дел с заболеванием на территории отдельной общины, она должна осуществить ограничительные меры, чтобы исключить распространение коронавируса", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов анонсировал новое заседание СНБО через две недели, одной из тем встречи будет утверждение стратегии деоккупации Крыма.