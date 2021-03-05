В отдельных населенных пунктах Закарпатья усилили карантин

Региональная комиссия решила пока не вводить карантин во всей области

Региональная комиссия решила пока не вводить карантин во всей области

Фото: carpathia.gov.ua

Сегодня, 5 марта Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантина из-за стремительного распространения COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила Закарпатская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Однако ограничения будут действовать только в тех населенных пунктах региона, где наблюдается неблагоприятная ситуация с распространением болезни.

Региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении ОГА.

Местные комиссии ТЭБ и ЧС будут принимать решения на местах о введении ограничений. В области фиксируют наибольшее количество лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19. За прошедшие сутки медики диагностировали коронавирус у 748 закарпатцев.

Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", - заявил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Напомним, Хмельницкая область оказалась в "оранжевой" зоне, на территории региона начнут действовать более строгие ограничения.

Глава Минздрава Степанов также назвал две области, которые скоро могут "покраснеть".