У Сумах через "помаранчеву” зону заборонили проведення масових заходів

За порушення карантину на місцевих підприємців будуть накладати штрафи

За порушення карантину на місцевих підприємців будуть накладати штрафи

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 5 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила проведення масових заходів на території Сумської територіальної громади.

Про це повідомляється на сайті міської ради Сум, передає RegioNews.

Відомо, що заборона буде діяти, поки область перебуватиме в "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Також міська комісія розпорядилася посилити контроль мобільних груп за дотриманням правил карантину та обмежень "помаранчевої” зони у транспорті, на ринках, об'єктах торгівлі та харчування.

У разі систематичних порушень підприємцями у сфері торгівлі та ресторанного господарства - виносити на розгляд виконавчого комітету міськради питання про тимчасове припинення їхньої роботи - до послаблення рівня епідемічної небезпеки” - йдеться в рішенні комісії.

Нагадаємо, Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні, на території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження.