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05 березня 2021, 14:39 46

Ситуація з COVID-19 погіршується: в Одесі школярів знову відправлять на дистанційку

05 березня 2021, 14:39 46
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Дистанційну освіту хочуть запровадити з 15 до 19 березня
Дистанційну освіту хочуть запровадити з 15 до 19 березня
Фото: GettyImages
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Директор міського департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що кількість хворих у місті стрімко зростає, "люди втомилися і майже не дотримуються заходів безпеки". Тому з 15 березня одеські школи можуть піти на дистанційну форму навчання.

Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.

Плануємо з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатися дистанційно, а потім оголосити канікули для 1-11 класів з 22 по 26 березня. Класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків та вчителя навчатися дистанційно", - зазначила Буйневич.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області всі школи йдуть на дистанційку.

Одеса карантин школа освіта діти

 
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