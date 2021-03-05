Ситуація з COVID-19 погіршується: в Одесі школярів знову відправлять на дистанційку
Дистанційну освіту хочуть запровадити з 15 до 19 березня
Дистанційну освіту хочуть запровадити з 15 до 19 березня
Директор міського департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що кількість хворих у місті стрімко зростає, "люди втомилися і майже не дотримуються заходів безпеки". Тому з 15 березня одеські школи можуть піти на дистанційну форму навчання.
Про це вона написала в Facebook, передає RegioNews.
Плануємо з 15 по 19 березня 5-11 класи навчатися дистанційно, а потім оголосити канікули для 1-11 класів з 22 по 26 березня. Класи початкової школи теж можуть за рішенням батьків та вчителя навчатися дистанційно", - зазначила Буйневич.
Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області всі школи йдуть на дистанційку.
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