"Це не провокація - це війна": Кравчук пригрозив бойовикам дзеркальною відповіддю на обстріли

Леонід Кравчук не бачить іншого виходу у ситуації, що склалася

Леонід Кравчук не бачить іншого виходу у ситуації, що склалася

Фото: з відкритих джерел

Перший президент України та голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українські військові будуть давати дзеркальну відповідь у випадку частіших обстрілів з боку бойовиків по українським позиціям.

Як передає RegioNews, про це він заявив у коментарі "Суспільному".

Якщо вони будуть діяти таким чином, відкривати вогонь по нашим військових ЗСУ на точках зіткнення, то ми будемо діяти адекватно. Дзеркально. У нас немає іншого виходу. Ми не можемо спостерігати як вони стріляють, вбивають нас і називають це провокацією. Це не провокація - це війна", - зазначив він.

Окрім того, перший президент України поклав всю відповідальність за порушення мирних домовленостей на незаконні збройні угрупування.

Вони не будуть виконувати мінських домовленостей. Вони відмовляються від тиші, яка запроваджена. Вони відмовляються від комплексу заходів, які схвалені Радою безпеки Організацій об'єднаних націй. Усі приходять до висновку, що саме вони є порушниками домовленостей", – сказав голова української делегації.

Нагадаємо, 3 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Збройні формування РФ ігнорують режим припинення вогню.