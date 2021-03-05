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"Ігнорують домовленості": в штабі ООС відреагували на чергові обстріли бойовиків
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05 березня 2021, 08:11 142

"Ігнорують домовленості": в штабі ООС відреагували на чергові обстріли бойовиків

05 березня 2021, 08:11 142
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Бойових втрат серед українських захисників немає
Бойових втрат серед українських захисників немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поруч Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. З мінометів цього ж калібру окупанти здійснили обстріл наших позицій неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Пісків, ще й з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій наших захисників біля Павлополя.

На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки оперативним діям українських захисників, ворожий безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ", - зазначають у штабі.

Неподалік Талаківки, окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції ЗСУ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Станом на 7 годину ранку 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС бойовики війна РФ військова техніка

 
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