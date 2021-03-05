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05 марта 2021, 15:37 3

В плену боевиков на Донбассе находится около 270 человек

05 марта 2021, 15:37 3
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Фото из открытых источников
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Около 270 человек считаются незаконно лишенными свободы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях (по состоянию на 4 марта 2021 года) значатся как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях 268 человек, — говорится в сообщении.

Так, в ноябре в СБУ заявляли о 251 человеке, незаконно лишенном свободы.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года освободили украинского бойца, который недавно попал в плен. Об освобождении Александра Пупко сообщает Украинская делегация в ТКГ.

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