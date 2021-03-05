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05 марта 2021, 15:36 10

В Сумах из-за "оранжевой" зоны запретили проведение массовых мероприятий

05 марта 2021, 15:36 10
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 5 марта городская комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила проведение массовых мероприятий на территории Сумской территориальной общины.

Об этом сообщается на сайте городского совета Сум, передает RegioNews.

Известно, что запрет будет действовать, пока область будет находиться в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.

Также городская комиссия распорядилась усилить контроль мобильных групп за соблюдением правил карантина и ограничений "оранжевой" зоны в транспорте, на рынках, объектах торговли и питания.

В случае систематических нарушений предпринимателями в сфере торговли и ресторанного хозяйства - выносить на рассмотрение исполнительного комитета горсовета вопрос о временном прекращении их работы - до ослабления уровня эпидемической опасности", - говорится в решении комиссии.

Напомним, Хмельницкая область оказалась в "оранжевой" зоне, на территории региона начнут действовать более строгие ограничения.

карантин Сумы горсовет Ограничение оранжевая зона

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