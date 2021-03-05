На Закарпатье нужно ввести "красную" зону карантина - ОГА

Никакого плато по заболеваемости в регионе не наблюдается

Никакого плато по заболеваемости в регионе не наблюдается

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В Закарпатской области во избежание коллапса медицинской системы из-за стремительного распространения коронавируса нужно ввести ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолия Пшеничного, передает RegioNews.

Мое мнение как руководителя департамента здравоохранения ОГА таково, что сейчас "красная" зона Закарпатью просто необходима. Но это будет решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости", - заявил Пшеничный.

Он добавил, что жители области продолжают игнорировать карантинные правила, и никакого плато по заболеваемости в регионе не наблюдается. По словам чиновника, 5 марта на Закарпатье был зафиксирован очередной антирекорд - 748 новых инфицированных.

Анатолий Пшеничный утверждает, что "красная" зона поможет разорвать цепь распространения вируса в регионе.

Напомним, на Закарпатье развернули еще 200 коек, в области 26 февраля зафиксировали очередной рекорд смертности от CОVID-19.