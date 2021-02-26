На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
На Закарпатті у лікарнях, які приймають пацієнтів із коронавірусом, розгорнули майже 200 додаткових ліжкомісць із "ковідного" фонду, загалом в області налічується 2300 ліжок.
Про це повідомила пресслужба Закарпатської облдержадміністрації, передає RegioNews.
Там розповідають, що в області пацієнтів приймають 17 лікарень, які завантажені на 73%. В ОДА додали, що 68,5% ліжок забезпечені киснем.
За минулу добу на Закарпатті коронавірус підтвердили у 515 осіб.
Як повідомив у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, 25 лютого від COVID-19 в області померли 16 людей, це новий антирекорд по кількості померлих в регіоні.
Він закликав правоохоронців максимально посилити превентивні та контрольні заходи по дотриманню обмежень помаранчевого рівня небезпеки.
Нагадаємо, 19 лютого 120 шкіл Закарпаття перевели на дистанційне навчання через COVID-19.