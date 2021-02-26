На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19

За минулу добу коронавірус підтвердили у 515 мешканців регіону

За минулу добу коронавірус підтвердили у 515 мешканців регіону

Фото: із відкритих джерел

На Закарпатті у лікарнях, які приймають пацієнтів із коронавірусом, розгорнули майже 200 додаткових ліжкомісць із "ковідного" фонду, загалом в області налічується 2300 ліжок.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської облдержадміністрації, передає RegioNews.

Там розповідають, що в області пацієнтів приймають 17 лікарень, які завантажені на 73%. В ОДА додали, що 68,5% ліжок забезпечені киснем.

За минулу добу на Закарпатті коронавірус підтвердили у 515 осіб.

Як повідомив у Facebook голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, 25 лютого від COVID-19 в області померли 16 людей, це новий антирекорд по кількості померлих в регіоні.

Він закликав правоохоронців максимально посилити превентивні та контрольні заходи по дотриманню обмежень помаранчевого рівня небезпеки.

Нагадаємо, 19 лютого 120 шкіл Закарпаття перевели на дистанційне навчання через COVID-19.