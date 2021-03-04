15:31  04 березня
Вакцинація в Україні: виявлено 126 побічних ефектів, одна людина госпіталізована
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04 березня 2021, 15:31 8

Вакцинація в Україні: виявлено 126 побічних ефектів, одна людина госпіталізована

04 березня 2021, 15:31 8
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За добу щеплення зробили 2680 осіб
За добу щеплення зробили 2680 осіб
Фото: з відкритих джерел
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Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що було зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше ніж 1% від всіх вакцинованих. За тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч українців.

Про це Радуцький повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини. За останню добу щеплення пройшли 2680 осіб. Найменше - у Закарпатській області (лише 30 людей), найбільше - у Дніпропетровські (350)", - повідомив він.

За його словами, поки задіяно 45 мобільних бригад з імунізації, хоча раніше "анонсували 500 мобільних бригад. Працює лише 10% від запланованої кількості".

Як повідомлялося, Зеленський хоче збільшити темпи вакцинації від COVID-19. Поки що темпи не дуже швидкі, повідомив президент.

коронавірус лікарні пандемія Михайло Радуцький вакцинація

 
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