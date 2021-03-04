15:31  04 березня
Вакцинація в Україні: виявлено 126 побічних ефектів, одна людина госпіталізована
10:06  04 березня
Справа Стерненка: поліція спростувала інформацію про тиск на фігуранта справи
08:11  04 березня
Загострення на Донбасі: під час обстрілів поранено українського захисника
UA | RU
UA | RU
04 березня 2021, 12:46 9

"Як Зеленський і Ляшко": Шмигаль пообіцяв публічно вакцинуватися

04 березня 2021, 12:46 9
Читайте также на русском языке
У прем'єра є ідея підняти пріоритетність вакцинації журналістів і священиків
У прем'єра є ідея підняти пріоритетність вакцинації журналістів і священиків
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планує пройти публічну вакцинацію, як раніше це зробив Зеленський, Степанов і Ляшко.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресконференцію міністра, присвяченій року роботи уряду.

Як тільки буде можливість і підійде моя черга, я особисто вакцинуюся і запрошую всіх зробити те ж саме. Щоб показати, що це критична необхідність для національної безпеки держави. Чим швидше ми вакцинуємось, тим швидше зможемо повернутися до нормального життя. Потрібно досягти глобального імунітету", - повідомив Шмигаль.

Так само Шмигаль відповів на питання про велику кількість відмов від вакцинації.

"Колективний імунітет формується при досягненні 70% вакцинованих. Почалася вакцинація першого етапу - лікарі, військові, а також люди старшого віку. Всього п'ять етапів. В цьому і наступному році ми бачимо можливість провакцинувати від 20 до 22 млн українців. Всього ми розраховуємо найближчим часом отримати 9 млн доз вакцини, тобто 4,5 млн осіб зможуть вакцинуватись в першому і другому кварталі поточного року", - заявив Шмигаль.

Але навіть якщо половина громадян України готова вакцинуватися, є частина вакцин, які не встигають використовувати. Такі вакцини змушені утилізувати. Але уряд хоче використати їх для громадян не з першої категорії на вакцинацію.

В нинішніх умовах викидати вакцину - це кощунство. Якщо залишаються невикористані дози, потрібно залучати людей з другого, третього етапу вакцинації", - заявив Шмигаль.

І додав, що це буде здійснюватися через електронну платформу запису на вакцинацію.

Прем'єр підкреслив, що є ідеї підняти пріоритетність вакцинації журналістів і священників.

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну.

Читайте: Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася на президентську республіку

коронавірус Кабмін українці Деніс Шмигаль пандемія вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Березневі довибори на прикарпатському окрузі №87: що цікавого пропонують та декларують кандидати
Налаштований на компроміс: як мер Житомира Сухомлин поєднав непоєднуване
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua