"Як Зеленський і Ляшко": Шмигаль пообіцяв публічно вакцинуватися

У прем'єра є ідея підняти пріоритетність вакцинації журналістів і священиків

У прем'єра є ідея підняти пріоритетність вакцинації журналістів і священиків

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що планує пройти публічну вакцинацію, як раніше це зробив Зеленський, Степанов і Ляшко.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресконференцію міністра, присвяченій року роботи уряду.

Як тільки буде можливість і підійде моя черга, я особисто вакцинуюся і запрошую всіх зробити те ж саме. Щоб показати, що це критична необхідність для національної безпеки держави. Чим швидше ми вакцинуємось, тим швидше зможемо повернутися до нормального життя. Потрібно досягти глобального імунітету", - повідомив Шмигаль.

Так само Шмигаль відповів на питання про велику кількість відмов від вакцинації.

"Колективний імунітет формується при досягненні 70% вакцинованих. Почалася вакцинація першого етапу - лікарі, військові, а також люди старшого віку. Всього п'ять етапів. В цьому і наступному році ми бачимо можливість провакцинувати від 20 до 22 млн українців. Всього ми розраховуємо найближчим часом отримати 9 млн доз вакцини, тобто 4,5 млн осіб зможуть вакцинуватись в першому і другому кварталі поточного року", - заявив Шмигаль.

Але навіть якщо половина громадян України готова вакцинуватися, є частина вакцин, які не встигають використовувати. Такі вакцини змушені утилізувати. Але уряд хоче використати їх для громадян не з першої категорії на вакцинацію.

В нинішніх умовах викидати вакцину - це кощунство. Якщо залишаються невикористані дози, потрібно залучати людей з другого, третього етапу вакцинації", - заявив Шмигаль.

І додав, що це буде здійснюватися через електронну платформу запису на вакцинацію.

Прем'єр підкреслив, що є ідеї підняти пріоритетність вакцинації журналістів і священників.

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну.

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