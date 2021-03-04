Глава Закарпатской ОГА вакцинировался от COVID-19 вместе с певцами

Он получил прививку с известными деятелями культуры региона

Он получил прививку с известными деятелями культуры региона

Фото: Facebook

Председатель Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков получил вакцину от COVID-19 вместе с лидером группы Rock-H Виктором Янцо, шоуменом Золтаном Вайдой и певицей Мариной Полончак.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мы поехали на вакцинацию", - написал Полосков и обнародовал коллективное фото.

Он отмечает, что в области наибольшее количество диагностированных случаев с начала болезни, и Закарпатье "в одном шаге от "красной" зоны".

Более года все ждали появление вакцины от коронавируса. И сейчас, когда она наконец у нас, мы должны иммунизироваться! Это именно та забота, то защита, который предоставило государство каждому украинцу во время пандемии, от которой страдает весь мир", - написал Полосков.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.