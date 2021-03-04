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04 марта 2021, 17:01 129

Глава Закарпатской ОГА вакцинировался от COVID-19 вместе с певцами

04 марта 2021, 17:01 129
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Он получил прививку с известными деятелями культуры региона
Он получил прививку с известными деятелями культуры региона
Фото: Facebook
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Председатель Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков получил вакцину от COVID-19 вместе с лидером группы Rock-H Виктором Янцо, шоуменом Золтаном Вайдой и певицей Мариной Полончак.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мы поехали на вакцинацию", - написал Полосков и обнародовал коллективное фото.

Он отмечает, что в области наибольшее количество диагностированных случаев с начала болезни, и Закарпатье "в одном шаге от "красной" зоны".

Более года все ждали появление вакцины от коронавируса. И сейчас, когда она наконец у нас, мы должны иммунизироваться! Это именно та забота, то защита, который предоставило государство каждому украинцу во время пандемии, от которой страдает весь мир", - написал Полосков.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.

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