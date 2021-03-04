Глава Закарпатской ОГА вакцинировался от COVID-19 вместе с певцами
Председатель Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Полосков получил вакцину от COVID-19 вместе с лидером группы Rock-H Виктором Янцо, шоуменом Золтаном Вайдой и певицей Мариной Полончак.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Мы поехали на вакцинацию", - написал Полосков и обнародовал коллективное фото.
Он отмечает, что в области наибольшее количество диагностированных случаев с начала болезни, и Закарпатье "в одном шаге от "красной" зоны".
Более года все ждали появление вакцины от коронавируса. И сейчас, когда она наконец у нас, мы должны иммунизироваться! Это именно та забота, то защита, который предоставило государство каждому украинцу во время пандемии, от которой страдает весь мир", - написал Полосков.
Напомним, мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире.