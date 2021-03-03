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03 березня 2021, 19:57 132

100 тисяч українців записалися у чергу на COVID-вакцинацію – Мінцифри

03 березня 2021, 19:57 132
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Фото: із відкритих джерел
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Вже більше 100 тисяч українців записалися в додатку “Дія” у чергу на отримання вакцини від COVID-19.

Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через застосунок Дія, 9,9 тисяч — через портал, 2,8 тисяч — за допомогою контакт-центру МОЗ", - написав міністр.

Він нагадав, що послуга працює онлайн з 1 березня, її запустило Мінцифри спільно із Міністерством охорони здоров’я.

Також Федоров уточнив, що для того, щоб послуга запрацювала, користувачам потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ оновив план вакцинації українців від COVID-19.

Мінцифри вакцинація черги Михайло Федоров коронавірус вакцина

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