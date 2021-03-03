100 тысяч украинцев записались в очередь на COVID-вакцинацию - Минцифры

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля

Фото: из открытых источников

Уже более 100 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" в очередь на получение вакцины от COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение "Дія", 9900 - через портал, 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра Минздрава", - написал министр.

Он напомнил, что услуга работает онлайн с 1 марта, ее запустило Минцифры совместно с Министерством здравоохранения.

Также Федоров уточнил, что для того, чтобы услуга заработала, пользователям нужно обновить приложение "Дія" до последней версии.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав обновил план вакцинации украинцев от COVID-19.