100 тысяч украинцев записались в очередь на COVID-вакцинацию - Минцифры
Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля
Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля
Уже более 100 тысяч украинцев записались в приложении "Дія" в очередь на получение вакцины от COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.
100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение "Дія", 9900 - через портал, 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра Минздрава", - написал министр.
Он напомнил, что услуга работает онлайн с 1 марта, ее запустило Минцифры совместно с Министерством здравоохранения.
Также Федоров уточнил, что для того, чтобы услуга заработала, пользователям нужно обновить приложение "Дія" до последней версии.
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав обновил план вакцинации украинцев от COVID-19.
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