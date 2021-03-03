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03 березня 2021, 17:56 4

У Франківській лікарні не вистачає грошей на 300% доплати медикам

03 березня 2021, 17:56 4
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За гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих
За гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих
Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, яка приймає хворих на коронавірусну хворобу, не вистачає коштів на виплату 300% надбавок до зарплати медикам.

Про це повідомив в.о. гендиректора КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня", Михайло Стовбан для "Канал 402", пише RegioNews.

"Коштів, які ми отримуємо від НСЗУ, не вистачає, щоб виплатити усім медпрацівникам 300% доплат", - повідомив Стовбан.

Він зауважив, що за гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих.

Самі медпрацівники інфекційної лікарні, які вийшли під стіни ОДА з вимогою отримати обіцяні гроші, зізнаються, що від початку епідемії отримали велике навантаження в роботі, а до зарплати – лише 60-70% надбавки. Найбільшою вона була влітку - 250%, але ніколи 300%.

Нагадаємо, в Івано-Франківську переповнені усі лікарні для хворих на коронавірус.

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