У Франківській лікарні не вистачає грошей на 300% доплати медикам

За гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих

За гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих

Фото з відкритих джерел

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, яка приймає хворих на коронавірусну хворобу, не вистачає коштів на виплату 300% надбавок до зарплати медикам.

Про це повідомив в.о. гендиректора КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня", Михайло Стовбан для "Канал 402", пише RegioNews.

"Коштів, які ми отримуємо від НСЗУ, не вистачає, щоб виплатити усім медпрацівникам 300% доплат", - повідомив Стовбан.

Він зауважив, що за гроші від НСЗУ лікарня закуповує ще харчування і медикаменти для хворих.

Самі медпрацівники інфекційної лікарні, які вийшли під стіни ОДА з вимогою отримати обіцяні гроші, зізнаються, що від початку епідемії отримали велике навантаження в роботі, а до зарплати – лише 60-70% надбавки. Найбільшою вона була влітку - 250%, але ніколи 300%.

Нагадаємо, в Івано-Франківську переповнені усі лікарні для хворих на коронавірус.