"Має бути політичне чуття": Аваков прокоментував фото Уруського з Кадировом
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив свою думку щодо перебування віцепрем'єра Олега Уруського поруч із головою Чечні Рамзаном Кадировим на виставці військового озброєння в ОАЕ.
Як передає RegioNews, про це Аваков розповів у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".
У мого колеги вистачило розуму стати на виставці поруч із Кадировим. Він, напевно, професіонал, але тут має бути політичне чуття. Ти ж представляєш уряд України, пане Уруський. Як ти можеш разом із Кадировим йти разом, коли ця людина неодноразово надсилала підрозділи до нас, на війну проти наших людей, вела відверту антиукраїнську політику", - сказав він.
Голова МВС зазначив, що попри те, що міжнародна політика допускає компроміси, в таких випадках повинна бути принципова позиція.
Міжнародна політика допускає велику кількість компромісів, але є принципова позиція. Уруський, навіщо ти це зробив? Ну я помилився. Ці конфлікти ось так мають вичерпуватися", - додав міністр.
Нагадаємо, Віцепрем'єра Уруського помітили разом з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.Пізніше Уруський прокоментував фото з Кадировим.