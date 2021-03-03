На Донбассе три нарушения "тишины", враг стрелял возле Водяного и Каменки

Боевых потерь среди личного состава Вооруженных Сил в результате вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Вооруженных Сил в результате вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

3 марта в течение суток в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В Вооруженных Силах заявляют, что все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

В то время, как сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, за предыдущие сутки, 2 марта на Донбассе было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. 1 марта миссия ОБСЕ в этой области зафиксировала девять таких нарушений.

Напомним, по данным штаба ООС, 2 марта боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.