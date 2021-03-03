В "Укрзалізниці" розповіли, як ходять потяги у "червоні" зони карантину

Через обмеження продаж квитків до Івано-Франківщини наразі закритий

Через обмеження продаж квитків до Івано-Франківщини наразі закритий

Фото з відкритих джерел

Пасажирські поїзди курсуватимуть у "червоній" зоні карантину, який запроваджено у Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях, за розкладом, але з технічними зупинками, без висадки/посадки пасажирів.

Про це у середу, 3 березня, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пише RegioNews.

У компанії нагадали, що через обмеження продаж квитків до Івано-Франківщини наразі закритий. Від 7 березня такі самі обмеження почнуть діяти в Чернівецькій та Житомирській областях.

"Якщо ви вже придбали квитки до цих областей та не змінюєте свої плани, то можете сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами областей, де діють/діятимуть обмеження (наприклад, у Ходорові, Стрию або Львові з білетом від/до Івано-Франківська)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вагони дезінфікуються щоразу, як прибувають у депо, а носіння масок є суворо обов'язковим.

"Звичайно, безпечніше за все утриматись від зайвих контактів, але якщо ви маєте необхідність їхати — обирайте поїзд як зручний транспорт і не забувайте про масковий режим. Разом з вами сподіваємося, що обмеження не триватимуть довго та епідеміологічна ситуація в Україні покращиться", - додали в"Укрзалізниці".

Дістатися поїздами до цих областей можна до 6 березня включно.

Друзі Продаж квитків до Івано-Франківщини наразі закритий, оскільки там діють обмеження "червоної зони". Від 7... Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Wednesday, March 3, 2021

Раніше повідомлялося, що Житомир не обмежуватиме дію міського громадського транспорту, попри "червону зону".