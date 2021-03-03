"Червона зона": в Івано-Франківську просять в уряду надати більше вакцин

Також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих

Також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих

Фото: з відкритих джерел

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабміну з проханням надати місту більше вакцин від COVID-19.

Як передає RegioNews, про це міський голова заявив під час ефіру на телеканалі "Прямий".

Також міський голова закликав уряд допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медичних закладах для хворих коронавірусною інфекцією.

Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин та допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок в закладах охорони здоров'я", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті.