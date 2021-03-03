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03 березня 2021, 08:11 376

"Червона зона": в Івано-Франківську просять в уряду надати більше вакцин

03 березня 2021, 08:11 376
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Також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих
Також місто потребує допомоги у розгортанні нових ліжок для хворих
Фото: з відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до Кабміну з проханням надати місту більше вакцин від COVID-19. 

Як передає RegioNews, про це міський голова заявив під час ефіру на телеканалі "Прямий".

Також міський голова закликав уряд допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медичних закладах для хворих коронавірусною інфекцією.

Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин та допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок в закладах охорони здоров'я", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Марцінків розповів про нові обмеження в місті.

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