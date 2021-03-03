Горсовет Ивано-Франковска требует от властей смягчить карантин

Область среди лидеров в Украине по темпам распространения коронавируса и количеству больных

Область среди лидеров в Украине по темпам распространения коронавируса и количеству больных

Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 марта во время заседания исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета депутаты приняли решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров на Верховной Раде с требованием смягчить карантин.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Он утверждает, что такое решение продиктовано заботой о местном бизнесе. О том, что в области больницы переполнены пациентами с тяжелыми симптомами COVID-19, Марцинкив не вспомнил.

Поддержка предпринимателей - это необходимость этого времени. Карантин в том или ином виде продолжается уже год, и от этого очень страдает местный бизнес. Огромное количество жителей города и общины остается без места работы и средств к существованию. И от безысходности выходит на уличные протесты, чтобы хоть как-то достучаться до власти", - утверждает мэр.

Руслан Марцинкив говорит, что целью такого требования является смягчение карантина для городской общины, так как, по словам мэра, "нынешний карантин "прикрыл" большую часть мелкого и среднего бизнеса".

Поэтому мы требуем от государственной власти разрешить органам местного самоуправления самостоятельно решать, какие учреждения могут работать. А также пересмотреть ограничения относительно того - при каких условиях. Также требуем от Кабмина разрешить органам местного самоуправления самостоятельно уменьшать налоговую нагрузку на предпринимателей. Чтобы местный бизнес мог выжить", - пишет мэр у себя в соцсети.

Напомним, в Ивано-Франковске просят у правительства предоставить больше вакцин, также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных.