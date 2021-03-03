13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
19:10  03 марта
На Донбассе три нарушения "тишины", враг стрелял возле Водяного и Каменки
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 18:56 77

Горсовет Ивано-Франковска требует от властей смягчить карантин

03 марта 2021, 18:56 77
Читайте також українською мовою
Область среди лидеров в Украине по темпам распространения коронавируса и количеству больных
Область среди лидеров в Украине по темпам распространения коронавируса и количеству больных
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 3 марта во время заседания исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета депутаты приняли решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров на Верховной Раде с требованием смягчить карантин.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Он утверждает, что такое решение продиктовано заботой о местном бизнесе. О том, что в области больницы переполнены пациентами с тяжелыми симптомами COVID-19, Марцинкив не вспомнил.

Поддержка предпринимателей - это необходимость этого времени. Карантин в том или ином виде продолжается уже год, и от этого очень страдает местный бизнес. Огромное количество жителей города и общины остается без места работы и средств к существованию. И от безысходности выходит на уличные протесты, чтобы хоть как-то достучаться до власти", - утверждает мэр.

Руслан Марцинкив говорит, что целью такого требования является смягчение карантина для городской общины, так как, по словам мэра, "нынешний карантин "прикрыл" большую часть мелкого и среднего бизнеса".

Поэтому мы требуем от государственной власти разрешить органам местного самоуправления самостоятельно решать, какие учреждения могут работать. А также пересмотреть ограничения относительно того - при каких условиях. Также требуем от Кабмина разрешить органам местного самоуправления самостоятельно уменьшать налоговую нагрузку на предпринимателей. Чтобы местный бизнес мог выжить", - пишет мэр у себя в соцсети.

Напомним, в Ивано-Франковске просят у правительства предоставить больше вакцин, также город нуждается в помощи в развертывании новых коек для больных.

Руслан Марцинкив карантин Ивано-Франковск заявление красная зона горсовет

Дочь Ильи Кивы может возглавить Юридический департамент горсовета Полтавы
03 марта 2021, 18:34
В Ивано-Франковской больнице не хватает денег на 300% доплаты медикам
03 марта 2021, 17:56
В "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в "красные" зоны карантина
03 марта 2021, 16:58
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua