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03 березня 2021, 18:34 154

Дочка Іллі Киви може очолити Юридичний департамент міськради Полтави

03 березня 2021, 18:34 154
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Вона перемогла у конкурсі на цю посаду, будучи єдиним кандидатом
Вона перемогла у конкурсі на цю посаду, будучи єдиним кандидатом
Фото: із відкритих джерел
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У конкурсі на посаду директора Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради, який об’єднав управління з питань реєстрації та юридичне управління, перемогла дочка народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви Катерина.

Про це повідомляє видання "Полтавщина”, передає RegioNews.

Сьогодні, 3 березня, конкурсна комісія визнала 27-річну Катерину Киву переможницею конкурсу. Видання повідомляє, що вона була єдиною, хто подав документи на конкурс.

У міській раді кажуть, що Катерина Кива успішно склала тестове завдання та виконала три практичних завдання на "добре”, "відмінно” та "відмінно”. За результатами конкурсу вона отримала 23 бали з 25. Конкурсна комісія вирішила, що дочка нардепа показала добрі результати.

Далі комісія рекомендуватиме Полтавському міському голові призначити її на посаду директора департаменту”, - йдеться в повідомленні.

Довідка: Катерина Кива закінчила Харківський національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, також навчалася у Національній академії внутрішніх справ у Києві. З 2017 року працювала в органах Нацполіції. У вересні 2020 року вона звільнилася з посади у департаменті кадрового забезпечення поліції. Ілля Ківа раніше підтвердив, що Катерина Кива його дочка.

Нагадаємо, 25 лютого Ілля Ківа, що у Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання.

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