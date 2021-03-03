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03 березня 2021, 17:58 15

Суд поновив Олену Костенко на посаді першого заступника голови ДАБІ України

03 березня 2021, 17:58 15
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 3 березня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва відновив Олену Костенко на посаді першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Відповідну постанову суду опублікував Telegram-канал "Шептун”, передає RegioNews.

12 березня 2020 року рішенням Кабінету Міністрів її було звільнено з посади першого заступника голови ДАБІ України та з посади в.о. голови відомства.

Визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року No 276-р "Про звільнення Костенко Олени Ігорівни з посади першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України”, - йдеться в постанові суду.

Також суд скасував наказ ДАБІ України від 12.03.2020 року №96 "ОС" про звільнення Костенко Олени Ігорівни з посади першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Її було поновлено на посаді, у задоволенні решти позовних вимог Костенко суд відмовив.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 грудня 2019 року призначив Олену Костенко першим заступником голови ДАБІ України, а 27 грудня на Костенко було покладено виконання обов’язків голови відомства.

12 березня 2020 року рішенням Кабінету Міністрів її було звільнено з посади першого заступника голови ДАБІ України та з посади в.о. голови відомства.

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