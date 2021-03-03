КСУ 4 березня візьметься за справу про порушення Зеленським карантину

Глава держави Володимир Зеленський порушив карантин при відвідуванні кафе

Глава держави Володимир Зеленський порушив карантин при відвідуванні кафе

Офіс президента

Конституційний суд України в четвер, 4 березня, розгляне справу про офіційне тлумачення частини 1 статті 105 Конституції про можливість залучення президента до адміністративної відповідальності. Глава держави Володимир Зеленський порушив карантин при відвідуванні кафе.

Про це повідомляє прес-служба КСУ, пише RegioNews.

Зазначено, що завтра Велика палата суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне зазначену справу.

Зазначається, що Верховний суд звернувся до КСУ з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 105 Конституції. У ньому йдеться, що "президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень".

Раніше повідомлялося, що Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.