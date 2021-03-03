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03 марта 2021, 17:58 242

Суд восстановил Елену Костенко в должности первого заместителя главы ГАСИ Украины

03 марта 2021, 17:58 242
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 3 марта Шестой апелляционный административный суд города Киева восстановил Елену Костенко в должности первого заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Соответствующее постановление суда опубликовал Telegram-канал "Шептун", передает RegioNews.

12 марта 2020 года решением Кабинета Министров она была уволена с должности первого заместителя председателя ГАСИ Украины и с должности и.о. главы ведомства.

Признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 года No 276-р "Об увольнении Костенко Елены Игоревны с должности первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - говорится в постановлении суда.

Также суд отменил приказ ГАСИ Украины от 12.03.2020 года №96 "ОС" об увольнении Костенко Елены Игоревны с должности первого заместителя председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Она была восстановлена ​​в должности, в удовлетворении остальных исковых требований Костенко суд отказал.

Напомним, Кабинет министров 24 декабря 2019 года назначил Елену Костенко первым заместителем председателя ГАСИ Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей главы ведомства.

12 марта 2020 года решением Кабинета Министров она была уволена с должности первого заместителя председателя ГАСИ Украины и с должности и.о. главы ведомства.

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