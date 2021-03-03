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03 березня 2021, 15:06 109

Суд поновив державне фінансування партії "Голос”

03 березня 2021, 15:06 109
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Фото: із відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва відновив державне фінансування політичної партії "Голос", яке було скасоване 11 січня через вказання недостовірних відомостей у фінансових звітах.

Про це повідомляє видання "Слово і діло”, також рішення з’явилося в Єдиному судовому реєстрі, передає RegioNews.

Рішення 5 лютого ухвалила суддя Окружного адміністративного суду Києва Нана Вєкуа. У ньому вказано, що представники "Голосу" пояснили, що не отримані кошти партією внаслідок зупинення держфінансування, відшкодуванню або поверненню не підлягають.

Фінансування політсили відновили на час розгляду позову партії до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Голос" у позовній заяві просить визнати протиправним та скасувати указ НАЗК.

Нагадаємо, 11 січня у партії "Голос" заявили, що НАЗК призупинило їхнє державне фінансування, і розцінили такі дії, як тиск.

Згодом у НАЗК пояснили, чому припинили державне фінансування партії "Голос".

У партії "Голос" заявляли, що будуть судитися з НАЗК щодо припинення держфінансування.

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