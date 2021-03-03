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03 марта 2021, 15:06 109

Суд возобновил государственное финансирование партии "Голос"

03 марта 2021, 15:06 109
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Фото: из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева возобновил государственное финансирование политической партии "Голос", которое было отменено 11 января из-за указания недостоверных сведений в финансовых отчетах.

Об этом сообщает издание "Слово и дело", также решение появилось в Едином судебном реестре, передает RegioNews.

Решение 5 февраля приняла судья Окружного административного суда Киева Нана Векуа. В нем указано, что представители "Голоса" объяснили, что не полученные средства партией в результате остановки госфинансирования, возмещению или возврату не подлежат.

Финансирование политсилы восстановили на время рассмотрения иска партии к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

"Голос" в исковом заявлении просит признать противоправным и отменить указ НАПК.

Напомним, 11 января в партии "Голос" заявили, что НАПК приостановило их государственное финансирование, и расценили такие действия, как давление.

Впоследствии в НАПК объяснили, почему прекратили государственное финансирование партии "Голос".

В партии "Голос" заявили, что будут судиться с НАПК из-за прекращения госфинансирования.

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