Скандального суддю Вищого господарського суду Ємельянова звільнили

Його звинувачували у тиску на інших суддів і втручанні у розгляд справ

Його звинувачували у тиску на інших суддів і втручанні у розгляд справ

Фото: з відкритих джерел

Вища рада правосуддя звільнила Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі вчинення істотного дисциплінарного проступку, що є несумісним зі статусом судді.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя, передає RegioNews. 2 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ємельянова Артура Станіславовича з посади судді Вищого господарського суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції – вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді", - йдеться у повідомленні. Саме подання про звільнення Ємельянова Друга Дисциплінарна палата ВРП подала ще 4 червня 2018 року. Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що на той час голова Ради суддів господарських судів та заступник голови Вищого госпсуду Артур Ємельянов використовував своє службове становище і чинив неправомірний вплив на суддів Госпсуду Києва. Крім того, він втручався у вирішення конкретних судових справ суддею Госпсуду, перешкоджав здійсненню судами правосуддя, чинив "тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу". Друга Дисциплінарна палата ВРП вважала, що звільнення Ємельянова є пропорційним тому, що він вчинив, і виправданим з урахуванням часу, що минув із моменту здійснення ним вказаних дій. Вища рада правосуддя зазначене рішення Другої Дисциплінарної палати підтримала. Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Конституційний суд почне повноцінно працювати після того, як вдасться позбутися його голови Олександра Тупицького.

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