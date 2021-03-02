09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
16:42  02 марта
Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области
18:36  02 марта
Сегодня в ООС: вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения, и преимущественно "тишина"
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 18:21 51

Каменец-Подольский горсовет обратился к руководству государства относительно запрета пророссийских партий

02 марта 2021, 18:21 51
Читайте також українською мовою
Требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария
Требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вопрос о деятельности пророссийских политических сил в Украине рассмотрели сегодня на сессии Каменец-Подольского горсовета под лозунгом «За пророссийскими политиками всегда идут российские танки».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Каменец-Подольского горсовета.

С инициативой обращения к Президенту Украины, секретарю СНБО, главе Верховной рады выступили представители "Свободы”. В частности, они требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария.

Среди прочего, в обращении отмечается, что "кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства”.

Просим вас подготовить и принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария как таких, что отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора, - говорится в обращении.

Депутаты обращение поддержали, его отправят высшим руководящим органам государства.

#сесія #звернення "За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки" Сьогодні на сесії депутати підтримали...

Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Tuesday, March 2, 2021

Как сообщалось, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просит власти запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.

Ранее, 25 февраля, Черновицкий горсовет просит СНБО ввести санкции на Папиева, ОПЗЖ и партию Шария. Соответствующее обращение поддержано большинством голосов депутатов.

ОПЗЖ горсовет запрет Партия Шария Каменец-Подольский обращение

СБУ видит в работе "Першого незалежного" угрозу информбезопасности Украины
02 марта 2021, 17:01
Выявлен факт внесения заведомо ложных данных при перерегистрации "Партии Шария" – СБУ
01 марта 2021, 16:02
Более 20 парламентариев пропустили 90% голосований Совета в феврале, - КИУ
01 марта 2021, 15:12
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram