Каменец-Подольский горсовет обратился к руководству государства относительно запрета пророссийских партий

Требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария

Требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария

Фото из открытых источников

Вопрос о деятельности пророссийских политических сил в Украине рассмотрели сегодня на сессии Каменец-Подольского горсовета под лозунгом «За пророссийскими политиками всегда идут российские танки».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Каменец-Подольского горсовета.

С инициативой обращения к Президенту Украины, секретарю СНБО, главе Верховной рады выступили представители "Свободы”. В частности, они требуют запретить деятельность партий "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария.

Среди прочего, в обращении отмечается, что "кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства”.

Просим вас подготовить и принять законопроекты и регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и Партии Шария как таких, что отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора, - говорится в обращении.

Депутаты обращение поддержали, его отправят высшим руководящим органам государства.

#сесія #звернення "За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки" Сьогодні на сесії депутати підтримали... Posted by Кам’янець-Подільська міська рада on Tuesday, March 2, 2021

Как сообщалось, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просит власти запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.

Ранее, 25 февраля, Черновицкий горсовет просит СНБО ввести санкции на Папиева, ОПЗЖ и партию Шария. Соответствующее обращение поддержано большинством голосов депутатов.