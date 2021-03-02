СБУ видит в работе "Першого незалежного" угрозу информбезопасности Украины

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не просил провайдеров отключать вещание этого телеканала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не просил провайдеров отключать вещание этого телеканала

Фото: из открытых источников

Члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания получили от Службы безопасности Украины письма о возможных угрозах информационной безопасности из-за начала вещания телеканала "Перший незалежний".

Об этом изданию "Детектор медиа" рассказал первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль, передает RegioNews.

Он утверждает, что Нацсовет не давал указаний о прекращении вещания канала, который запустили бывшие сотрудники подсанкционных каналов с орбиты влияния нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Обычно Нацсовет не информируют об изменениях в эфире, если они происходят в пределах программной концепции. У "Першого незалежного" была информационная концепция. Поэтому, купив канал, нас должны были только за тридцать дней проинформировать об изменениях в структуре собственности", - сказал он.

Валентин Коваль добавил, что Нацсовет получил письмо от Службы безопасности Украины о возможных угрозах информационной безопасности государства в связи с началом вещания телеканала "Перший незалежний".

Насколько мне известно, это письмо было направлено всем службам и представителям Нацсовета", - добавил он.

Коваль отметил, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не обращался к провайдерам и не просил выключать вещание этого телеканала.

Напомним, 26 февраля в Украине начал вещание новый канал из "медиахолдинга Медведчука".

Через час после запуска новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике.