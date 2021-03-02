Дубінський прокоментував ДТП, в яке потрапив у Львівській області

Винуватця аварії, яка виникла на дорозі у Стрийському районі, встановлять правоохоронці

Винуватця аварії, яка виникла на дорозі у Стрийському районі, встановлять правоохоронці

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат Олександр Дубінський, який 1 березня потрапив в ДТП у Львівській області, розповів про подробиці цієї події.

Про це він заявив у коментарі Vesti.ua, передає RegioNews.

Олександр Дубінський сказав, що з ним все добре, інші учасники дорожньо-транспортної пригоди також не постраждали.

Постраждав лише метал, що можна виправити", – сказав депутат.

З його слів, оскільки постраждалих у ДТП немає, винуватцю зіткнення загрожує максимум адміністративний штраф.

Сталася невелика ДТП... Хто винен, встановлюють завжди правоохоронні органи. Зараз матеріали знаходяться на розгляді... Як тільки вони вирішать, хто винен в ДТП, зразу про це дізнаємося. Звичайно, так як нема постраждалих, це адміністративний протокол, викликали поліцію, всі показання дали, ніяких проблем у цій історії” - заявив Дубінський.

Нагадаємо, 1 березня нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині, він не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Згодом стало відомо, що Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа. Також з’явилися фотографії з ДТП за участю нардепа Дубінського.