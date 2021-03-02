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Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области
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02 марта 2021, 16:42 144

Дубинский прокомментировал ДТП, в которое попал во Львовской области

02 марта 2021, 16:42 144
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат Александр Дубинский, который 1 марта попал в ДТП во Львовской области, рассказал о подробностях этого события.

Об этом он заявил в комментарии Vesti.ua, передает RegioNews.

Александр Дубинский сказал, что с ним все хорошо, другие участники ДТП также не пострадали.

Пострадал только металл, что можно исправить", - сказал депутат.

По его словам, поскольку пострадавших в ДТП нет, виновнику столкновения грозит максимум административный штраф.

Произошло небольшое ДТП... Кто виноват, устанавливают всегда правоохранительные органы. Сейчас материалы находятся на рассмотрении... Как только они решат, кто виноват в ДТП, сразу об этом узнаем. Конечно, так как нет пострадавших, это административный протокол, вызвали полицию, все показания дали, никаких проблем в этой истории", - заявил Дубинский.

Напомним, 1 марта нардеп Александр Дубинский попал в ДТП на Львовщине, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Позже стало известно, что полиция открыла дело из-за ДТП с участием нардепа. Также появились фотографии с ДТП с участием нардепа Дубинского.

заявление ДТП нардеп Александр Дубинский Львовская область

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