Пашинському скоро можуть оголосити обвинувальний вирок у справі про стрілянину

Чергове засідання заплановано на 9 березня

Чергове засідання заплановано на 9 березня

Фото з відкритих джерел

Судові слухання щодо провадження про стрілянину народного депутата України восьмого скликання Сергія Пашинського незабаром закінчаться. Найближчим часом йому можуть оголосити обвинувальний вирок — чергове засідання заплановано на 9 березня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала адвокат Марина Паринова, передає RegioNews.

Вона нагадала, що йдеться про дорожній конфлікт чотирирічної давності, в ході якого Пашинський у новорічну ніч вистрілив із бойового пістолета у беззбройного В'ячеслава Хімікуса.

"Хочу повідомити, що слухання провадження в суді підходить до свого завершення. В ході судового розгляду були досліджені докази, надані стороною обвинувачення, досліджені результати слідчих експериментів, допитано потерпілого. Вважаю, що зібраних доказів достатньо для швидкого винесення обвинувального вироку тому, хто стріляв", — зазначила юристка.

Вона уточнила, що залишилося пройти такі процедури, як допит обвинуваченого Пашинського, ще кількох свідків конфлікту, дебати і останнє слово.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В'ячеславом Хімікусом народний депутат застосував пістолет, вистріливши йому в ногу.

У грудні суд відправив Пашинського під домашній арешт. Крім того. Він є фігурантом корупційних справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.

28 квітня Державне бюро розслідувань завершило провадження за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.