09:10  02 березня
В Україні за добу більше п'яти тисяч нових хворих COVID-19
16:42  02 березня
Дубінський прокоментував ДТП, в яке потрапив у Львівській області
12:00  02 березня
Зеленський розпочав чергову робочу поїздку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 березня 2021, 14:59 14

Пашинському скоро можуть оголосити обвинувальний вирок у справі про стрілянину

02 березня 2021, 14:59 14
Читайте также на русском языке
Чергове засідання заплановано на 9 березня
Чергове засідання заплановано на 9 березня
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Судові слухання щодо провадження про стрілянину народного депутата України восьмого скликання Сергія Пашинського незабаром закінчаться. Найближчим часом йому можуть оголосити обвинувальний вирок — чергове засідання заплановано на 9 березня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала адвокат Марина Паринова, передає RegioNews.

Вона нагадала, що йдеться про дорожній конфлікт чотирирічної давності, в ході якого Пашинський у новорічну ніч вистрілив із бойового пістолета у беззбройного В'ячеслава Хімікуса.

"Хочу повідомити, що слухання провадження в суді підходить до свого завершення. В ході судового розгляду були досліджені докази, надані стороною обвинувачення, досліджені результати слідчих експериментів, допитано потерпілого. Вважаю, що зібраних доказів достатньо для швидкого винесення обвинувального вироку тому, хто стріляв", — зазначила юристка.

Вона уточнила, що залишилося пройти такі процедури, як допит обвинуваченого Пашинського, ще кількох свідків конфлікту, дебати і останнє слово.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В'ячеславом Хімікусом народний депутат застосував пістолет, вистріливши йому в ногу.

У грудні суд відправив Пашинського під домашній арешт. Крім того. Він є фігурантом корупційних справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.

28 квітня Державне бюро розслідувань завершило провадження за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.

суд Україна кримінал Сергій Пашинський нардеп

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua