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ДТП за участю нардепа Дубінського: з’явилися фотографії з місця події
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02 березня 2021, 11:34 4523

ДТП за участю нардепа Дубінського: з’явилися фотографії з місця події

02 березня 2021, 11:34 4523
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Він виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп у Львівській області
Він виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп у Львівській області
Фото: BIHUS.info
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У соцмережах з’явилися фотографії дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата України Олександра Дубінського, яка сталася вранці 1 березня у Стрийському районі Львівської області.

Їх оприлюднили журналісти проекту BIHUS.info, передає RegioNews.

Ось як виглядала ранкова аварія за участю нардепа Дубінського. ДТП трапилось в Львівській області на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, автомобіль Дубінського виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автівкою... Як ви вважаєте, коли нардеп Дубінський перестане нехтувати правилами дорожнього руху?”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині, він не справився з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Згодом стало відомо, що Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа.

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