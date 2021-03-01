Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського

Він потрапив в аварію у Львівській області

Він потрапив в аварію у Львівській області

Фото: із відкритих джерел

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Дубінського, яка сталася зранку першого березня на території Львівської області.

Про це повідомляє "Українська правда”, видання Zaxid.Net, передає RegioNews.

Як повідомив "Українській правді” заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракал, ДТП сталася на автодорозі Київ-Чоп біля міста Стрий Львівської області.

Наразі встановлюються обставини події та очікуємо від медиків заключення щодо тілесних ушкоджень усіх учасників ДТП. Наразі відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)”, - сказав Ярослав Тракал.

Як повідомляє видання Zaxid.Net із посиланням на Стрийський районний відділ поліції, автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого був Олександр Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Jeep Compas.

Водій та пасажир цього автомобіля отримали легкі травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав. У поліції також уточнили, що ДТП була незначна і автомобілі отримали незначні ушкодження”, - повідомляє видання.

Наразі медики обстежують постраждалих в аварії. Речниця Національної поліції Львівської області Світлана Добровольська також підтвердила, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1.ст. 286 Кримінального Кодексу.

Нагадаємо, вранці 1 березня ЗМІ повідомили, що нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині.