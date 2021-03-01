08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
16:37  01 березня
Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського
18:38  01 березня
Доба в ООС: один військовий поранений, ще вісім отримали бойові травмування
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 16:37 154

Поліція відкрила справу через ДТП за участю нардепа Дубінського

01 березня 2021, 16:37 154
Читайте также на русском языке
Він потрапив в аварію у Львівській області
Він потрапив в аварію у Львівській області
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата Олександра Дубінського, яка сталася зранку першого березня на території Львівської області.

Про це повідомляє "Українська правда”, видання Zaxid.Net, передає RegioNews.

Як повідомив "Українській правді” заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракал, ДТП сталася на автодорозі Київ-Чоп біля міста Стрий Львівської області.

Наразі встановлюються обставини події та очікуємо від медиків заключення щодо тілесних ушкоджень усіх учасників ДТП. Наразі відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)”, - сказав Ярослав Тракал.

Як повідомляє видання Zaxid.Net із посиланням на Стрийський районний відділ поліції, автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого був Олександр Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Jeep Compas.

Водій та пасажир цього автомобіля отримали легкі травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав. У поліції також уточнили, що ДТП була незначна і автомобілі отримали незначні ушкодження”, - повідомляє видання.

Наразі медики обстежують постраждалих в аварії. Речниця Національної поліції Львівської області Світлана Добровольська також підтвердила, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1.ст. 286 Кримінального Кодексу.

Нагадаємо, вранці 1 березня ЗМІ повідомили, що нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині.

ДТП кримінальна справа поліція Олександр Дубінський аварія Львівська область

Напад на депутата Запорізької облради: потерпілий прокоментував інцидент
01 березня 2021, 15:59
У Києві затримали іноземку, яка продавала фейкові довідки про відсутність коронавірусу
01 березня 2021, 15:48
Справа Татарова: слідство має один день на завершення розслідування
01 березня 2021, 15:43
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram